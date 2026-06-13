「日本ハム３−１中日」（１２日、エスコンフィールド）

勢いだけではない強さがある。日本ハムは投打がガッチリとかみ合い、ロースコアの接戦をしっかりとモノにした。新庄政権下初となる１０年ぶりの８連勝。取材対応のなかった指揮官も「明日も選手がやってくれるでしょう！」と、力強いコメントに手応えをにじませた。

先発の細野が勝利の立役者となった。七回途中６安打１失点の力投で２勝目。１５０キロ台の直球に加えて変化球も制球よく、１１三振を奪った。四回無死二塁のピンチは阿部、サノー、細川を３者連続三振で切り抜けて雄叫び。「ピンチで開き直って投げられたのがよかった」と振り返った。

３月３１日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成後、６試合で０勝４敗。２軍調整中に自分を見つめ直した。投球の指標自体は悪くないことを確認。「勝たなきゃというところから自分のやるべきことをやる気持ちに変われた」と切り替えた。

さらには巨人・杉内投手チーフコーチにピンチ対処法を聞いた時に授かった「ピンチ用のエンジンを持っているよ」という言葉を実践。「ピンチでは“スーパーサイヤ人”になろうと思って投げていた」と笑い「落ち込んでいた時期もあったので、ノーヒットノーランした時よりもうれしい」と喜びをかみしめた。

交流戦順位は首位・西武、ソフトバンクに０・５ゲーム差に迫り、優勝も射程圏。「このまま勝ち続けます」と細野。まだまだ白星を積み上げる。