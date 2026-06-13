「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）

やはりホームでは無双…。オリックスは昨季の交流戦では敵地・甲子園で屈辱の３連敗を喫したが、この日は初回の一発攻勢＆今季最多タイ８人の“ゲキレツ投手リレー”で昨季セ覇者の阪神をねじ伏せた。

「お客さんもたくさん入って、本当に緊張する場面で、よく皆がつないでくれた。頭はどうしても取りたいですから」と岸田監督。まずは中継ぎから配置転換された助っ人ペルドモが来日初先発し３回無失点に抑えると入山ら救援陣も奮起。特に１点差に迫られた七回、６番手・山崎が「とにかく間違えないように、とそれだけを考えて投げた」と佐藤輝ら主軸を２奪三振の三者凡退に牛耳ったのが大きかった。

打っては初回の２連発が効いた。西川が「いい投手なので初球から積極的にいった」と２号先制ソロ。紅林も「龍馬（西川）さんが打ってくれていいイメージができた」と８号ソロ…と２者連続アーチで勝利へののろしを上げた。その後、紅林は左足の違和感を訴え途中交代。今後が心配だが、これでホームは２４勝５敗。人気の阪神を下し今季４度目の４連勝を決め、最高の気分だ。