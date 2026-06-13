「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子やり投げでパリ五輪女王の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝が６２メートル８６で制し、通算５度目の日本一に輝いた。日本陸連が定める選考基準を満たし、今秋の愛知・名古屋アジア大会代表にも決まった。女子５０００メートル決勝は山本有真（２６）＝積水化学＝がゴール直前で日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝を逆転。１４分５９秒８９での好タイムで初優勝を飾り、アジア大会代表に内定した。

北口が両手でガッツポーズを繰り出した。鮮やかな弧を描いたやりが６０メートルラインを超えて芝に突き刺さると場内はどよめき。豪快な一投で五輪女王が魅せた。

５０メートル台の記録が続いた中で迎えた５投目。鋭い眼光を見せながらやりを放つと、一気にトップに躍り出た。６０メートル超えは１投にとどまったが、終盤に勝負強さを発揮。「まだまだ物足りない記録ですけど、兆しが見えてよかった」とうなずいた。

絶好調にはまだ及ばないが、表情は明るい。アジア大会にも内定し「諦めたくなる時もあったんですけど、ちゃんと戦わないといけない」と意欲。見据えるのは世界基準。「この記録ではまだまだ世界とは戦えない。６５メートルに早く戻れるように頑張ります」とさらなる高みを目指す。