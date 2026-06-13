阪神の高橋遥人投手（３０）が、１３日のオリックス戦に先発する。村上との登板順を入れ替えて中７日で迎えるマウンド。１２日は傾斜や硬さの確認後、強めのキャッチボールや、短いダッシュなどで調整した。交流戦最終登板。“連敗ストッパー”が４連敗と苦しむチームの流れを変える。

「低め、高めとしっかりとメリハリを付けたい。いつも通りストライク先行で、先頭打者を切ることを大事にしていきたい」。前カード・ソフトバンク戦の３連敗など、チームは交流戦に入って苦しい戦いが続く。高橋は今季９試合の登板で無傷の７勝。求められている役割は理解している。

確かなデータもあった。ここまで連敗中に登板した３試合に全勝。結果、内容でチームの推進力を高めてきた。「そこは助け合いだと思っています。野手の方にはすごく助けられているし、しっかりと試合を作れるようにしたい」と感謝を忘れず、「勝つ確率を上げられるようにという感じです」と、沈むチームを救うべく気を引き締めた。

登板９試合のうち８試合が敵地マウンド。京セラドームは今季初登板だが苦にしない。湯浅が１１日のソフトバンク戦で負傷。この日出場選手登録を抹消された。手薄なリリーフ事情から、先発に求められる役割は大きい。「結果的にそうなればいいですけど、あまり意識はせず。先を見ずに一人、一人ですね」と高橋。勝利に導く快投を誓う。