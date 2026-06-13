◇交流戦 オリックス2―1阪神（2026年6月12日 京セラドーム）

【能見篤史 視点】オリックスの岸田監督が先発・ペルドモを3回無失点で交代。計8投手のリレーで逃げ切った。試合前のプランでは想定内だったとは思うが、スパッと腹をくくれたのも救援陣への信頼があるからだろう。

8回椋木、9回マチャドは固定しており、7回の山崎は2番・中野から始まる上位打線と対峙（たいじ）した。一番苦しいところだが、3者凡退で抑えた。6回の岩崎以降は安打は許しておらず、ブルペン陣もきっちりベンチの期待に応えての快勝だ。

2点リードの5回2死満塁で登板した4番手・吉田は、もの凄く厳しい場面での登板だった。押し出し四球で走者一人を還したが、そんなに落ち込まなくてもいいと言ってあげたい。カウント3―1になり、究極を言えば、甘いコースにストライクを取りにいって安打されれば同点、長打にされれば逆転されるのだから、振り返ればここを1点でしのいだことが勝因になった。

阪神の先発・村上は初回にソロを2発浴びた。2回も、3回も先頭打者の出塁を許したが、2つの併殺打で7回までそれ以上の失点を許さず、試合はつくった。さすが1年間ローテーションを守るエース格だなと思った。立ち上がりは悪かったが、ボールの高さだけは意識して自分の感覚を徐々に取り戻していった。左足を上げて踏み込むまでの“間”を、いつもより少しゆっくりに変化を付けたように見えた。試合の中での修正力は素晴らしい。 （スポニチ本紙評論家）