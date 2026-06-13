◇交流戦 オリックス2―1阪神（2026年6月12日 京セラドーム）

オリックスが紅林負傷交代のアクシデントを乗り越え、今季4度目の4連勝を飾った。京セラドームでは同3度目の5連勝。9回では3月29日楽天戦に並ぶ今季最多となる8投手の継投で1点差を死守した。岸田監督も投手陣の踏ん張りに目を細めた。

「本当にみんなが緊張する場面でいきましたけどね。何とかしのぎきったなというところでしたね」

NPB通算140登板目で来日初先発を果たしたペルドモが、3回3安打無失点の力投。指揮官も「ファームでも上手に投げていたのを出してくれた。（今後はイニングを）伸ばしていけたら面白い」と合格点を与えた。4回からは7投手が決死のリレー。6回の1イニングを無失点に抑え、今季初ホールドを挙げた岩崎は「若い子たちに負けたくない気持ちも持ちつつ、試合が始まれば助け合いなので」と汗を拭った。

初回に8号ソロを放ち勝利に貢献した紅林が、遊撃守備で左足に違和感を覚えて5回の守備から途中交代。試合途中に球場を後にし、病院での検査へと向かった。指揮官は「検査の結果次第」と渋い表情。森友、渡部、大城らが離脱中で、正遊撃手までもが不在となれば大打撃だ。危機的状況をこの日はチーム一丸で乗り越え、今季京セラドームでは24勝5敗。4日連続で負ければ4位転落のピンチも乗り越え、首位争いに食らいつく。 （阪井 日向）

▼オリックス・ペルドモ（NBP通算91ホールド右腕。同通算140登板目で来日初先発し、3回3安打無失点）シンカーの精度も良く、いい感覚で投げることができた。何とかゼロで粘ることができて良かった。

▼オリックス・山崎（7回に6番手で登板し、2三振を奪うなど1回を3者凡退。7試合連続無失点）中継ぎ、先発と全員で打者陣をカバーしていけたら。（個人としては）昨年より充実していると思います。