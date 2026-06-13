◇交流戦 広島1―2楽天（2026年6月12日 楽天モバイル）

広島は12日、楽天に逆転負けして4連敗となり、交流戦では2018年の球団ワーストに並ぶ敵地7連敗となった。2度の満塁機を含め再三の好機で一本が出ず1得点。7回2失点と力投した玉村昇悟投手（25）を援護することができず借金は今季ワーストを更新する14となり、交流戦最下位に沈んだ。

1点を追う9回2死満塁。ファビアンが空振り三振に倒れると、球場は歓声とため息が交錯した。あと1本が出ない…。攻撃陣の課題を象徴する一戦を、新井監督は神妙な面持ちで振り返った。

「あと1本だね。最後、チャンスはあったので。そこでヒットが出ていれば、また流れも変わったと思う」

土壇場の最終回は、2死一塁から名原が右前打を放ち菊池も9球目で四球を選んだ。勝利への執念を見せただけに、結果的にミスが痛かった。先頭の大盛が四球で出塁も次打者・持丸のバントは捕邪飛となって走者を進められず。「技術不足です」と猛省した。

攻撃のミスはこれだけではない。1―0の7回無死一塁でも名原の投前へのバントが二塁で封殺され、名原の二盗も失敗で無得点。直後に逆転を許した。新井監督は言う。

「やるべきことをしっかりやらないと、流れが相手にいってしまう」

堅実な攻撃で走者を得点圏に進められなかった一方で、好機を演出しても追加点が遠かったのも事実だ。3回に坂倉がチーム31イニングぶりの適時打となる先制二塁打を放ったものの、なお1死二、三塁からモンテロが一邪飛。小園も見逃し三振に倒れた。

特に小園の“ブレーキ”が響いた。この日は得点圏に走者を置いた3打席全てで三振。昨季は得点圏打率・413も、今季は同・227。交流戦に限っては打点0と勝負強さが影を潜める。苦しい状況が続くが、福地打撃チーフコーチは、語気を強め期待を込めた。

「悩んでいるのは小園だけではなく、全員。自分が打って解決するしかない。打ち返せばプラスのほうに働く。試合に出続ける人間として必ず（チャンスで）回ってくるので、打ち返して打破していくしかない」

最終的に11残塁で1点止まり。チームは交流戦8度目の逆転負けで4連敗を喫し、球団ワーストに並ぶ交流戦ビジター7連敗となった。負の連鎖ストップへ、攻撃でつながりを生み出せるかが鍵となる。（長谷川 凡記）

○…広島は4連敗で5日以来の交流戦最下位。交流戦期間中、ビジターでは7戦全敗で18年に並ぶ球団ワーストとなったが、初戦から白星なしは今回が初めて。昨季はビジター2連敗で終えており、シーズンまたぎでは9連敗となった。