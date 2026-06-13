【経済指標】

【米国】

＊ミシガン大消費者信頼感指数（6月速報値）23:00

結果 48.9

予想 46.0 前回 44.8



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イランは早急に態度を改めるべき。

・交渉相手として極めて不誠実な人々。



＊米当局者

・イランの核開発計画は合意の下で廃棄される見通し。

・合意が成立すれば、イランの核物質は廃棄される。

・合意が成立すれば、ホルムズ海峡は開放

・合意が成立すれば、イランの核開発計画は解体される。

・イランは約束を果たすまで資金を受け取れない。



＊アラグチ・イラン外相

・米国とのイスラマバード覚書（ＭＯＵ）の締結はかつてないほど近づいている。

・メディアはＭＯＵに関する憶測を控えるべき。



＊１４日にも合意の可能性

米国とイランの両政府が、ホルムズ海峡の再開に向けた合意締結に近づいていると伝わっている。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。１５日からの仏エビアンで開催されるＧ７サミットを前に、早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があるという。

外部サイト