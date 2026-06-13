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数々の人気店が集まるグルメ激戦区、大阪・中津で行列ができるベーカリー「Liben-bake mart-」。午前10時に開店し、お昼すぎには売り切れるほどの人気ぶりです。しかし、店主の仕事はこれで終わりではありません。ビストロに向かい、これから仕込みに入るのは、“二刀流”のオーナーシェフ、川島好平さん。

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今年３月にオープンした「Liben-bake mart-」は、連日行列ができる人気店。惣菜パンやクロワッサンなど約20種類のパンが並びますが、すぐに売り切れてしまいます。

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そんなベーカリーをあとにして、川島さんが向かうのは奥中津。阪急中津駅からさらに奥まった住宅街は新たなグルメスポットとして注目を集めています。2024年２月、この地にビストロ「Liben」をオープンした川島さん。シェフの兄の横で忙しそうにサポートするのは 弟の嵩弘さん。主にワインの仕入れや接客を担当し、兄弟二人三脚でやっています。

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ビストロは午後５時にオープン。コースではなく、アラカルトにこだわっています。人気メニューは、まるでチーズケーキのような味わいの「バスクチーズ」で、ワインによく合うと評判です。また、常連客の間でフレンチ餃子ともいわれている「シュリンプトマト」も人気の一品。ビストロの営業が終わり、少し睡眠をとった後は、早朝の４時からベーカリーの仕込みが始まります。

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川島さんがベーカリーの新作として試作を繰り返しているのがクリームパン。定番のパンだからこその難しさがありますが、唯一無二のものを生み出そうと、妥協することなく、理想を追求しています。

そして、ビストロにも新展開が。 “ビストロが手がけるパン料理”の提供を目指しているのです。二刀流の強みを活かし、惣菜パンの枠を超えた独創的なメニューを考案しました。

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忖度のない意見をもらうため、家族や知り合い、常連客を店に招き、お披露目会を実施。果たして、彼らの反応は…？

「LIFE～夢のカタチ～」は、6月13日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）

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