日本代表の新主将就任の板倉滉「もう一段階一体感を作れるように」 2日後のオランダ戦へ「ワンチームにこだわってやりたい」

日本代表の新主将就任の板倉滉「もう一段階一体感を作れるように」 2日後のオランダ戦へ「ワンチームにこだわってやりたい」