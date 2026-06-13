皇室の方々が市民とハグ交わす場面も…側近がひやひやするほど「距離が近い」外国訪問

天皇、皇后両陛下は１３日から２週間の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問される。

皇室は戦前から外国と友好の絆を育んできた。その交流のスタイルには時代とともに変化も見られる。

戦後に活発化 和解の意味も

歴代の天皇で初めて国際親善のため外国を歴訪したのは、１９２１年に欧州各国を巡った皇太子時代の昭和天皇だ。

御召艦（おめしかん）「香取」で横浜港を出発した昭和天皇は当時１９歳。艦内では随員からフランス語や西欧流のテーブルマナーの特訓を受け、香港やシンガポールなどを経て約２か月後に英国に到着した。英王室からは歓待を受け、ジョージ５世国王から立憲君主の在り方を学んだとされる。

半年に及んだ旅では、仏、ベルギー、オランダなども巡り、昭和天皇は後年、「籠の鳥のような生活から自由を経験し、それが今も役立っている」と振り返った。

戦後、親善訪問は活発化していく。上皇さまは皇太子だった５３年、英エリザベス女王の戴冠（たいかん）式出席に合わせ、欧米１５か国を訪ねられた。この歴訪は、敗戦で孤立した日本が国際社会の信頼を回復していく足がかりとなった。

戦後和解の意味合いもあった。６４年に天皇の国事行為の臨時代行に関する法律が施行され、昭和天皇は７１年、天皇として初めての親善訪問で欧州を訪ねた。ただ、戦時中、日本軍にインドネシアで住民が抑留され反日感情が残るオランダでは、各地で抗議デモに遭遇した。

天皇の外国訪問は平成以降、頻繁になり、４か国だけだった昭和天皇に対し、上皇さまは２８か国に上った。天皇陛下は今回で５か国となる。昨年は秋篠宮家の次女佳子さまがブラジル、天皇家の長女愛子さまがラオスを訪ねられるなど、近年は女性皇族の活躍も目立つ。皇室の方々は世代を超えて各国の王室や現地の人々と交流を重ね、友好の輪を広げている。

戦没者も追悼

先の大戦の戦没者を追悼し、記憶を継承する訪問もある。

上皇ご夫妻は平成の時代、戦後６０年の節目に米サイパン島、戦後７０年にパラオに赴き、慰霊碑に供花された。両陛下も昨年、訪問先のモンゴルで戦後に抑留された日本人犠牲者の慰霊碑に足を運び、雨が降りしきる中、長い黙とうをささげられた。

訪問先では、歓迎式典や晩さん会などが行われ、名所や日本とゆかりの深い場所に赴くことも多い。皇室の方々が市民らとハグを交わす場面もあり、その距離の近さは、ときに側近らをひやひやさせるほどだ。

来日の賓客 晩さん会や鴨猟で接待

来日する賓客や駐日大使らの接遇も、皇室の方々が担う大切な国際親善だ。

天皇陛下が皇居で各国の元首らと会う「会見」などは、陛下が即位された２０１９年は計５４件あり、大阪・関西万博が開かれた昨年は計７７件に上った。

国賓の来日時には皇居・宮殿で歓迎行事や宮中晩さん会が開かれる。晩さん会のメニューは明治以来、プロトコル（国際儀礼）に基づき、フランス料理のコースが主流だった。だが、昨年３月にブラジル大統領夫妻が来日した際には、両陛下の意向で前菜として「棒ずし」などの和食が初めて提供され、江戸切子のグラスに注がれた日本酒が参加者を楽しませた。

このほか、宮内庁が管理する鴨場（かもば）に日本駐在の外国大使を招き、伝統の鴨猟を皇族方と一緒に体験してもらう接待もある。

皇室に詳しい静岡福祉大の小田部雄次名誉教授は「皇室は国家間の利害関係を超えた交流で、各国と深い信頼関係を築いてきた。その絆は令和の時代により深まっていくだろう」と話す。