◇「レフェリー目線」W杯の味わい方・後編

サッカーW杯が11日（日本時間12日）に開幕。過去2大会で主審を務めた西村雄一氏（54＝日本協会審判マネジャー）による「レフェリー目線」での味わい方は、後編で今大会から採用される複数の新ルールに注目した。ルールを「管理」ではなく「マネジメント」として捉えるレフェリーの視点とは――。審判員としてのあり方を聞いた。（取材・構成 波多野 詩菜）

審判は選手に、ルールを守らせなくてはいけないのか。

正々堂々を大切にする日本人的な考えではつい、イエスと答えてしまいそうになる。答えはノーだ。10年南アフリカ大会と14年ブラジル大会で主審を務めた西村氏は言う。

「ルールは“守れなかったら罰則がある”というもので、守るか守らないかは選手に選択権があります」

「ゲーム」は、日本語で試し合い（＝試合）と書かれる。だが、純粋な翻訳では「遊び」となる。「プレーヤー」は、選ばれし者（＝選手）と書かれる。本来の意味は「遊ぶ人」である。

「11人と11人で自由に遊んでいるのを、みんなが幸せになるようにマネジメントするのがレフェリーの役割です。我々レフェリーがルールを守らせようと思った瞬間に、ゲームはおかしくなる。選手は自由にやって大丈夫です。いろいろな駆け引きがあってOK。それが楽しみとなる。レフェリーが“こうやってやろう”と管理やコントロールをすると、ゲームはうまくいかなくなります」

今年2月、国際評議会は今大会で採用される新ルールを発表。大きな変更軸は2つ。一つはビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入対象の拡大。そしてもう一つが、「スピーディーにインプレーにすることで、ゲームの魅力を高めたい」という思いから導入される、遅延行為への時間制限だ。

例えばスローインとゴールキックで遅延行為が認められた場合は、主審が5秒のカウントダウンを開始し、超過すると相手のスローイン、ゴールキックは相手のCKに変わる。

「レフェリーがシビアに管理するかしないかと捉えられがちですが、時間制限をどうするのかは全て選手が選択できるんです。守りますか？ギリギリを攻めますか？それとも破りますか？プレーヤーの皆さん、時間を上手に使ってくださいね、というルールです」

もちろんFKでは壁との距離を9・15メートル以上にするなど、審判員として「管理」すべきことはある。その上で、遅延行為の判定のように故意の有無も含めて曖昧な要素が含まれる局面では、試合全体を俯瞰（ふかん）した主審のマネジメント能力こそが問われる。

「わざと遅延行為をやっているのであれば、素早くカウントを始めた方がいいケースもあるし、遅らせようと思ってないけれども時間がかかってしまった場合は、すぐにカウントを始めるわけでもない。例えば、カウントが超過しCKになり、そこからゴールが決まった時、本当に皆さんにとってよいゲームになっているのか、というところまで全て考えた上で、納得感が高いマネジメントを委ねられている。レフェリーは、皆さんがこの試合を通じて幸せになれるよう、ゲームをマネジメントしている」

FIFAは今大会でVAR担当も含め170人の審判員を選出した。きっと生まれるであろう数々の名場面。裏側には、レフェリーたちの深い思考がある。

【W杯で導入の新ルール】

（1）遅延行為削減のため時間制限を導入 スローインやゴールキックでの“5秒ルール”に加え、交代でベンチに下がる際は交代ボード掲示から10秒以内に退く。応じなかった場合は交代で入場する選手が再開から1分経過後の次のプレー停止までフィールドの外で待機。負傷でプレー中断の場合、当該選手はフィールドの外で治療を受けたのち再開後1分間はピッチに戻れない。

（2）VAR介入対象を拡大 2度目の警告での誤った退場処分やCKの判定が明確な誤りのケースなどが新たな対象に。差別的発言を巡るルールも厳格化。試合数の増加を受け、警告の累積をリセットする機会は2回に増える。