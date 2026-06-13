介護が必要なお年寄りや家族を支えるケアマネジャーが直面するリスクが、浮き彫りになった。

安全確保に向け、対策を急がねばならない。

埼玉県川口市の住宅で、ケアマネジャーの鈴木希代子さんが血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認された。警察は、住人の男が襲ったとみている。

男は自ら１１０番通報した後、自分の首を切ったとみられ、間もなく死亡した。９０歳代の母親と２人暮らしで、鈴木さんは母親の支援を担当していた。

通報の際、男は「お金をだまし取られたので、殺そうと思った」と話したが、金銭トラブルは確認されていないという。警察は、男が一方的な思い込みで鈴木さんを殺害したとみて調べている。

ケアマネジャーとして、高齢者介護の支援に力を尽くしていたさなかに命を奪われたのだとすれば、あまりに痛ましい。どのような経緯や背景があったのか。詳しく解明してほしい。

ケアマネジャーは、介護保険法に基づく専門職で、全国に１８万人いる。高齢者や家族の相談に乗り、訪問介護やショートステイなどの介護サービスを利用できるように支援している。

資格を得るには、医療や福祉分野での一定の実務経験が必要とされ、多くは民間の事業所や特別養護老人ホームに勤めている。

介護の現場では、以前から業務上の課題が指摘されている。

日本介護支援専門員協会が２０２４年に行った調査によると、ケアマネジャーの３割が、過去１年間に言葉の暴力や精神的な攻撃などのハラスメントを経験していた。物を投げつけられるといった被害も報告されている。

ケアマネジャーが一人で問題を抱えこまないよう、事業所や自治体が実態を把握し、適切に対処することが求められる。身の危険を感じるケースには、複数人で自宅訪問するなどの工夫が必要だ。

高齢化の進展で、ケアマネジャーの需要は高まっている。国には十分な担い手を確保するためにも、早急に安全確保に向けた制度づくりを進めてもらいたい。

ケアマネジャーが訪問先の高齢者から、部屋の掃除やごみ出しなど、業務外の用事を頼まれる例も目立っている。背景には、高齢者の孤立があるとみられている。

高齢者の家族も介護疲れなどから、ケアマネジャーに頼りきりになる場合がある。役割分担を明確にし、ケアマネジャーの働く環境を整えることも大切だ。