世界各国が宇宙開発にしのぎを削る時代を迎えている。

日本は取り残されないよう、競争力を高めることが重要だ。

日本の大型主力ロケット「Ｈ３」の打ち上げが半年ぶりに再開され、無事に成功した。

Ｈ３は退役した「Ｈ２Ａ」の後継機で、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業が開発した。気象観測や災害対策、位置情報の提供などに必要な人工衛星を宇宙に運ぶ役割を担う。

２０２３年の初回打ち上げに失敗した後、５回連続で成功したが、昨年１２月に再び失敗していた。今回は、補助のブースターをなくすことでコストを抑えた新型の試験機だったが、過去の失敗を乗り越えた意義は大きい。

日本では開発中の小型ロケット「イプシロンＳ」が試験中に爆発し、完成時期が見通せない状態にある。新興企業のロケット「カイロス」も３回連続で失敗した。

宇宙に届ける衛星の中には、安全保障上欠かせない情報収集衛星や通信衛星などもある。これ以上失敗が続けば国際的な信頼を失うだけでなく、我が国の安全保障への影響も避けられなかった。

ＪＡＸＡなどが半年という異例の早さで打ち上げ再開に踏み切ったのは、こうした危機感があったからにほかならない。

Ｈ２Ａは、世界最高水準の打ち上げ成功率９８％を誇ったが、費用が１００億円と高額だったため、商業的には苦戦を強いられた。

これに対し、Ｈ３は費用を半額に抑える目標を掲げる。今回打ち上げに成功した新型のほか、エンジンやブースターの数が異なる複数のタイプがあり、衛星の大きさや運搬先との距離に応じて選べるところが強みとなろう。

ただ、今回の成功だけでは安心できない。着実に打ち上げを重ね、安定的な運用を図りたい。

近年、ロケットの打ち上げ需要が高まり、２５年の世界全体の成功数は、２０年の３倍にあたる３１６回に上った。米国が１９２回と圧倒的で、その８割以上を米宇宙企業スペースＸが占めている。

スペースＸは新規株式公開（ＩＰＯ）による巨額の資金調達を進めており、今後さらに宇宙開発の主導権を握るとみられている。このほか、中国も打ち上げ成功数９１回と急伸している。

対する日本は３回にとどまる。Ｈ３の打ち上げ目標は「年６回以上」という。米中には及ばないとしても、一層のコスト削減を図るなど、民間を含めた宇宙開発の取り組みを強化する必要がある。