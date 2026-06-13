サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日（日本時間１２日）に開幕した。

参加国の増加で大会期間が３９日間と前回より１０日長い今大会では、Ｗ杯商戦に臨む各企業も長期戦をにらむ。開幕前まで好調に推移するテレビやビール、スポーツ用品などの売り上げは、日本代表の活躍に大きく左右されそうだ。（中山知香、岩崎祐也）

買い替え契機

大会公式スポンサーの中国家電大手ハイセンスは１０日、ビックカメラ有楽町店（東京都千代田区）でテレビのＰＲイベントを開いた。元サッカー日本代表前園真聖さんは集まった約３００人を前に、「色彩がハッキリしている」と、５月下旬に発売された新製品の特徴をアピールした。

テレビは近年、性能の向上などに伴い、買い替えサイクルが長期化する傾向にあるが、Ｗ杯や五輪といった大型スポーツイベントを買い替えのきっかけとする客も多い。

ビックカメラでは、試合観戦に向く大型の商品が人気で、５月の全店売上高は前年同月比１割増だった。開幕前の駆け込み需要は堅調で、担当者は「大会期間が長いため、まだまだ販売に力を入れていく」と意気込む。

時差も考慮

試合時間も企業の戦略に影響する。今大会は日本時間午前の試合が多く、日本代表は１次リーグ３試合のうち２試合が平日朝の試合となる。

キリンビールは、５月にビールやチューハイなどで選手らを描いた「日本代表応援缶」を発売した。開幕前の予約受注数は前回発売した２０１８年より３割増えた。ノンアルコールビールの応援缶も展開しており、担当者は「Ｗ杯期間中は様々な飲み方で楽しんでほしい」と話す。

日本ピザハットは、日本代表戦が昼時に行われる今月２１日、通常の日曜日と比べ１・５倍の売り上げを見込む。日本が決勝トーナメントに勝ち進めば、「営業時間の変更なども検討する」（広報）という。

日本代表ユニホーム 白のアウェー用２９倍

第一ライフ資産運用経済研究所の永浜利広首席エコノミストは、今大会の経済効果について、日本代表が前回と同じベスト１６まで進出すれば２９０億円、初のベスト８となれば４２９億円になると試算する。日本代表の飛躍で機運が盛り上がれば、関連商品・サービスの販売やイベントの集客も伸びが見込める。

アディダスジャパンによると、日本代表のユニホームの販売は、前大会時と比べ、青のホーム用が１・７倍、白のアウェー用が２９倍と既に絶好調だ。アウェー用は日常生活でも着やすいデザインで、普段着と組み合わせたファッションをＳＮＳで投稿するなど発信も強化している。

永浜氏は「前回はコロナ禍から消費が戻りきっていなかった。今回はパブリックビューイングの自粛もなく、関連消費は拡大するだろう」と話す。