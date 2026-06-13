英国のジュリア・ロングボトム駐日大使が１３日からの高市首相の訪英に合わせて、「揺らぐ世界における日英パートナーシップ」と題して読売新聞に寄稿した。

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高市首相の訪英は、世界が大きく揺らぐ中で実現する。地政学的競争の激化や経済の不確実性、急速な技術革新で複雑さが増す中、こうした時代においてこそ信頼できる国同士の協力は不可欠だ。価値観と利益を共有し、長年にわたり平和・安定・繁栄の基盤となってきたルールに基づく国際秩序を共に支える民主主義国家として、英国と日本はまさにそれを体現するパートナーである。

安全保障分野での協力の深化はその表れだ。ロシアのウクライナ侵略は欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障が不可分であることを示した。日英は主権や国際法などの基本原則を守るため中核的役割を担ってきた。その一例が、日本による北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の対ウクライナ安全保障支援・訓練組織（ＮＳＡＴＵ）本部への４人の自衛官派遣だ。ホルムズ海峡での航行の自由の確保や緊張緩和に向けた協力も、両国の経済とエネルギー安全保障に直結する。

こうした取り組みは、イタリアを含むグローバル戦闘航空プログラム（ＧＣＡＰ）や、共同演習、防衛装備・産業分野での連携として具体化し、抑止力強化と防衛技術協力を通じて地域と国際社会の安定に寄与している。

経済の強靱（きょうじん）性に関する協力も進む。産業界と共に両政府が連携し、供給網強化やイノベーション促進、投資拡大を進め、新たな成長機会を創出している。英国の包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）参加は重要な一歩であり、加盟国の中で最大規模の経済をもつ日英は、その内容の質の向上や拡大にも取り組む。さらに、インド太平洋を中心に第三国での持続可能な成長やインフラ、強靱性向上でも連携している。

将来の繁栄と安全を左右する戦略技術でも協力は不可欠だ。産業界とも連携しつつ先端技術を共に発展させ、安全保障を守りつつ開かれた経済を維持し、技術変化に対応しながら価値観を守る。そのための制度や能力の整備も重要だ。こうした観点を踏まえ、英国は日本の情報機構改革と情報収集能力強化を歓迎する。

今回の高市首相の訪英は、人工知能（ＡＩ）、量子、次世代クリーンエネルギー、宇宙分野で協力を具体化し、日英パートナーシップをさらに発展させる好機となる。価値観を共有する国の連携が国際環境を形づくり、自国民に具体的な利益をもたらすことも示す。

日英が共有する優先課題は協力深化の基盤だ。両国は平和と安定、共通の繁栄に向け長期的に連携する。連携することで、両国はより強靱になっていく。