今野照夫さんの震災日記 ３月１４日

この日、北上中学校体育館に置かれた災害対策支部に、２人の職員が復帰した。

ひとりは地域振興課主査の牧野輝義さんだ。救急車で石巻赤十字病院に運ばれていたが、松葉杖（づえ）姿で職場に戻ってきた。

子ども３人と祖父母の無事は人づてに確認できた。が、病院職員の妻まり子さんは勤務先の雄勝病院で津波の犠牲になった。

骨折した左足の痛みが引かず、思い通りに動けない。雄勝町の自宅は流失し、帰る場所もない。だが、避難所にとどまるくらいなら職場にいたほうが役に立つだろう。当時はそんな気持ちだった。

保健師の佐藤好美さんも夕方になって合流した。震災当日、車で北上に戻ろうとしたところで津波が来て、住民に助け出された。

「先輩が戻ってきてくれた」。たった一人で北上地区全域の避難所を駆け回っていた若い保健師はほっとした。震災も４日目になると生きるか死ぬかの急性期対応が終わり、避難所の感染症対策や精神面のケアなど、新たな課題が次々と見えてくる。経験不足を痛感していた保健師には、何より心強かった。

もうひとり夕方に体育館に顔を出した人がいる。今野照夫さんの長男の拓磨さんだ。父への支援物資を手に、突然現れた。

息子の姿を一目見るなり涙がこみ上げたが、今野さんは物資を受け取ると「わかった、もういいから」と帰らせた。避難所で抱擁して喜ぶのは控えなければと自制心が働いた。

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災害対策支部はこの晩、泊まりの当直を決め、それ以外の職員は原則として帰宅させる運用に改めた。

ここまでは全員が泊まり込んで対応にあたっていたが、「体がもたない」と今野さんは懸念した。数年前に読んだ阪神大震災（１９９５年）の報告書で、切れ目のない災害対応に行政職員が疲れ果て、倒れていったと書かれていた。

しっかり休むことで思考も回る。支所の職員は津波の犠牲で人数がほぼ半数に減り、一人ひとりの戦力が貴重だ。「帰れる人は帰らせましょう」と提案すると、支所長の佐藤直彦さんも「さっそく今日からやろう」と賛成した。

今野さんは追分温泉に「職員が休む部屋を確保してほしい」とお願いした。津波で家を失った人は、無事だった職員宅に泊まるなど、各自で調整した。

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日記に記述はないが、今野さん自身もこの日初めて橋浦の自宅に帰っている。

断水と停電の中、拓磨さんたちが井戸水をためてドラム缶風呂を炊いていた。入ろうと服を脱いだところ、妻が「きゃーっ」と悲鳴を上げた。全身が黒いアザだらけだった。津波にもまれた際に漂流物などにぶつかり、うっ血した痕らしい。

当たりどころが少しでも悪ければ気を失っていた。今ここにいることは奇跡なのだ。その思いが急に実感をもって迫ってきて、今野さんはまじまじと自分の体を眺めた。