インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が11日、自身のインスタグラムを更新。氷上とは一変の“素顔”が公開され、海外ファンは驚きの声を上げた。

ミラノ・コルティナ五輪の女子個人戦では5位だったグレン。涙に暮れる日本勢に寄り添い、優しい人柄で注目を集めた26歳は、「ハードなスケジュールにも耐えられる、ショー当日の華やかメイク」としてインスタグラムを更新した。

「ショー当日の準備を一緒にしましょう」と話し、「今日は午後2時頃から夜の11時までリンクにいるの。その上、ショーのリハーサルもある。それに本番中は、だいたい7つのナンバーに出演するの。だから、今日はやることがたくさんあって、このメイクはそのすべての間ずっと持たせなきゃいけないの」と説明。メイク前のすっぴんも公開すると、海外ファンから様々なコメントが寄せられた。

「ほんっっとうに可愛い」

「すっぴんが尊すぎる。どこまで綺麗なの」

「ただただ美しい！！」

「何回も何回も恋に落ちちゃう」

「うわぁ、すっぴんでもめちゃくちゃ綺麗。最高すぎる！」

「メイクなしでも、マジで真剣に可愛い」

「ノーメイクのアンバーが最高のアンバーだよ！」

「うわぁ…すっぴんでも圧倒的に美しいよ」

グレンはミラノ・コルティナ五輪の後、3月に世界選手権に出場。ショートプログラム（SP）3位とメダル圏内につけたものの、フリーで崩れて6位だった。



（THE ANSWER編集部）