◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）

巨人は西武に完封負けし、２０１４年以来の交流戦優勝が消滅した。中１１日で登板した竹丸和幸投手（２４）が、パ・リーグ首位の強力打線を相手に８回途中４安打３失点（自責１）、７回まで毎回で自己最多の１２奪三振の力投。２試合連続の２ケタＫは球団の新人では３人目の快挙だったが、拙守にも足を引っ張られ５敗目となった。打線は今季ワーストタイの２安打に抑え込まれ、零敗は今季７度目。リーグ首位はキープしたが、６月に入って初めての連敗となった。

竹丸がくるりと回転しながら跳びはねた。渾身（こんしん）の１球は、バットにかすりもしなかった。「球速が思ったよりも出ていた。ばらつきもイニングごとに減っていった」。６回２死一塁、ネビンに投じた１５１キロ直球で１０個目の三振を奪った。プロ初完投した前回５月３１日の日本ハム戦（エスコン）から２戦連続２ケタＫ。球団新人では沢村栄治、木佐貫洋に次いで３人目で、左腕では史上初の快挙だった。その後も三振を重ね、８回途中１２Ｋ。２戦連続完投はならなかったが、快進撃を続けるルーキーがまたも歴史に名を刻んだ。

初回は慣れない球場に苦戦。「ちょっとマウンドとあまり合わない感じがしていて」と連打で先制点を献上したが、本領はここからだった。「うまくマウンドとアジャストできて、２回以降は思った通りの球も多かった」。カーブをうまく取り入れるなど工夫を重ねて乱れを修正。２回以降、５回まで出塁すら許さなかった。前回塗り替えたばかりのプロ入り後最速１５２キロを３度も計測。６回、８回には味方の失策も絡み追加点を与えたが「ピンチの場面で最後の一本を与えないところが自分との違い」と、前回投げ合った日本ハム・北山や、今回の相手先発・高橋光の投球と自身を比較。他人のせいにせず、反省を欠かさなかった。

ベルーナＤでの登板は初めて。だが、埼玉は“第２のふるさと”でもあった。城西大時代は坂戸市で４年間、鷺宮製作所時代は狭山市で２年間と、人生の４分の１にあたる６年間を県内で過ごした。思い出は友人や同僚との食事。「都内まで電車１本で出られるのが魅力」とおどけたが、社会人時代は都内まで…ではなく、狭山市駅の駅前や、入間、飯能でつかの間の時間を楽しんだ。時には球場にほど近い所沢まで足を運ぶこともあったという。どこか懐かしさすら感じる空気が、心地よかったのかもしれない。

８回途中３失点（自責１）で５敗目も２戦連続で１００球以上を投じ、課題に挙げていたスタミナは改善。３戦連続負けが続き５月１７日・ＤｅＮＡ戦以来白星はないが、確実に成長を遂げている。「球は前に比べて全然良くなっている。あとは失点を減らしていけたら」。とどまることのない向上心が、竹丸をさらに強くする。（北村 優衣）