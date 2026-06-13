◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）

阪神・村上頌樹投手がプロ初の２者連続被弾を許したが、７回５安打２失点と粘投した。

初回１死、西川に初球を完璧に捉えられた。打球は右翼席へ。続く紅林にも３球目のスライダーを左翼席へ運ばれた。２者連続で大きな当たりを打たれたが、「動揺はなかったですし、すぐに切り替えて、なんとか粘れればと思いながら投げていました」と、冷静だった。

２回以降は三塁すら踏ませず、５三振を奪う好投。「しっかり投げきれたと思います。でも、やっぱりあの２本が決勝点になってしまった。また反省しながら投げていければ」。昨季セ・リーグ投手３冠の意地を見せたものの、味方の援護に恵まれなかった。チームは今季最長の４連敗を喫した。

９日からの敵地・ソフトバンク戦以降、４日間で１２本の本塁打を浴びた。昨季はシーズンを通して１２球団最少の５３被弾に対し、今季は６月半ばでセ・リーグ最悪の５２被弾。投手陣の苦しい台所事情を物語っている。