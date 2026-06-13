◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）

つないだ。守った。オリックス・岸田監督が導いた。「ある程度、予定通りですね。本当に、みんなが何とかしのいでくれた」。１分けを含む５連敗からの４連勝。今季最多タイの８人継投が決まり、２年ぶりに阪神との関西ダービーに勝利した。

リリーフから配置転換し、来日４年目で初先発だったペルドモが３回無失点。特別な一人だった。昨年のＣＳ第１ステージで出番なし。日本ハムに敗れ、大阪に帰る機内で隣になった。「いいところで投げさせられなくて、申し訳ない」と言った指揮官に、助っ人は返答。「来年もチームの力になりたい」。開幕当初は救援失敗が続いたが、確かに復活の一歩をしるした。

４回の入山からリリーフ陣を出し惜しみなく投入。しびれる１点差勝利を収めた。交流戦は８勝７敗１分けと白星先行。岸田監督は「どうでした？」と試合後、パ・リーグ５球団の勝利を知り、苦笑いした。食らいつき、５ゲーム差を追う首位・西武に仕掛ける。（長田 亨）