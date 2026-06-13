女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。約７０年にわたって女優として活躍し、名優・勝新太郎さんの妻としても知られた。平成に入ってからはバラエティー番組でも活躍。多くの人に親しまれた。葬儀・告別式は１７日に東京・桐ケ谷斎場で営まれる。

明るい笑顔に、「ウハハー」という大きな声。女優時代を知らない世代にとっては、バラエティー番組でのイメージが全てだった。担当だった２０１４年８月、著名人との交遊録をインタビューして印象深かったのは、中村さんがとんでもなく真面目な人だったことだ。

話す時はこちらの目を見る。他人の発言を思い返す際は、真顔でその人の声色を忠実に再現。たまに話題が戻ると、同じ声色で「その笑い、やめてください〜」と明石家さんまらとのやりとりを繰り返す。大真面目に何度もやってくれると、それだけで笑いが止まらなくなる。本人は「私は人を笑わそうと思ったことは一度もないんです」と真剣に言っていたのがまた面白かった。

数年後のイベントでは、夫の勝さんや市川雷蔵さんとの昔話をしていた。「その時、布団が〇組あって…」「せんべいが〇枚あって…」と振り返るのだが、物忘れか緊張のせいだったのか同じ話を３回していた。

何度も話していると、内容は同じでも数字などはいいかげんになりそうなもの。それでもメモを見返すと、出てくる数字が３回ともそれぞれきっちり同じだった。玉緒さんが誰からも愛された理由、人柄の原点を見た気がした。ご冥福（めいふく）をお祈り致します。（浦本 将樹）