女優の後藤久美子（５２）が、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６２）との事実婚を解消したことが１２日、分かった。

後藤は所属事務所・オスカープロモーションを通じ「私事で大変恐縮ではございますが、長きにわたり日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩むこととなりました」とコメント。今後については「形を変えた愛情のもと、互いを思いやりながら、子供たちの成長を見守っていきたい」とした。

２人は１９９５年に交際をスタート。同年３月にレースが行われていたブラジルで後藤が会見し、交際宣言した。６月には婚約を交わし、９６年８月には後藤の妊娠が明らかに。同年に後藤は渡仏した。その後、挙式したものの、籍を入れない事実婚を選択していた。

２人の間には同年に現在モデルとして活動中の長女・エレナ（２９）、９９年にレーシングドライバーの長男・ジュリアーノ（２６）、２００７年に次男が誕生。現在はスイス・ジュネーブで生活している。２３年には、同事務所に所属する武井咲（３２）と共演し、約３０年ぶりにドラマ出演したことが話題となった。

◆後藤 久美子（ごとう・くみこ）本名同じ。１９７４年３月２６日、東京都生まれ。５２歳。１１歳でタレントデビュー。８７年のＮＨＫ大河ドラマ「独眼竜政宗」のヒロインの少女役を演じ、“元祖・国民的美少女”としてトップスターに。愛称・ゴクミ。

◆ジャン・アレジ１９６４年６月１１日、フランス・アヴィニョン生まれ。６２歳。１６歳でカートレースに参戦し、８９年にティレルでＦ１デビュー。９０年には中嶋悟のチームメートに。２０１２年、ドライバーを引退。私生活では９２年にローレンス夫人と結婚したが、９４年１１月に離婚。