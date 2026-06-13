女優後藤久美子（52）がフランス人の元F1レーサー、ジャン・アレジ（62）との事実婚を解消したことが12日、分かった。所属事務所を通じて「私事で大変恐縮では御座いますが、長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」とコメントを寄せた。

2人は95年に婚約を発表。2男1女をもうけ、長女エレナ・アレジ・後藤（29）はモデル、長男ジュリアーノ・龍・アレジ（26）はレーシングドライバーとして活躍している。夫アレジは12年に現役引退後、実業家として活動。後藤は出産を機に女優業から遠ざかり、子育てをしながらスイス・ジュネーブで家族と暮らしてきた。

今後については「形を変えた愛情の元、互いを思いやりながら、子供達の成長を見守ってまいりたいと思います」とつづった。また「親族への取材等につきましては、何卒お控え頂けますよう、心よりお願い申し上げます」と付け加えた。

◆後藤久美子（ごとう・くみこ）1974年（昭49）3月26日、東京都生まれ。86年、NHK「テレビの国のアリス」でデビュー。国民的美少女と呼ばれ、愛称「ゴクミ」は87年、新語・流行語大賞で銅賞獲得。後藤がきっかけで、所属オスカープロモーション主催「全日本国民的美少女コンテスト」が開始された。ほかドラマは「ママはアイドル」「独眼竜政宗」など。18年に映画「男はつらいよ お帰り 寅さん」で23年ぶりに女優復帰を果たした。血液型O。