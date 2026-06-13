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13日午前4時49分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の涌谷町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
涌谷町

■震度2
□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
宮城美里町　名取市　岩沼市
村田町　宮城川崎町　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台泉区　石巻市
東松島市　松島町　七ヶ浜町
大郷町　大衡村

□岩手県
大船渡市　住田町　一関市

□福島県
相馬市

■震度1
□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
南三陸町　白石市　角田市
蔵王町　大河原町　柴田町
丸森町　亘理町　山元町
仙台青葉区　仙台太白区　塩竈市
多賀城市　富谷市　利府町
大和町　女川町

□岩手県
陸前高田市　釜石市　花巻市
北上市　遠野市　奥州市
金ケ崎町　平泉町　宮古市
盛岡市　八幡平市

□福島県
南相馬市　福島広野町　楢葉町
富岡町　川内村　大熊町
浪江町　新地町　飯舘村
福島市　二本松市　田村市
福島伊達市　国見町　川俣町
玉川村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。