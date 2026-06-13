宮城県で最大震度3の地震 宮城県・涌谷町
13日午前4時49分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の涌谷町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
涌谷町
■震度2
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
宮城美里町 名取市 岩沼市
村田町 宮城川崎町 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台泉区 石巻市
東松島市 松島町 七ヶ浜町
大郷町 大衡村
大船渡市 住田町 一関市
□福島県
相馬市
■震度1
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
南三陸町 白石市 角田市
蔵王町 大河原町 柴田町
丸森町 亘理町 山元町
仙台青葉区 仙台太白区 塩竈市
多賀城市 富谷市 利府町
大和町 女川町
□岩手県
陸前高田市 釜石市 花巻市
北上市 遠野市 奥州市
金ケ崎町 平泉町 宮古市
盛岡市 八幡平市
□福島県
南相馬市 福島広野町 楢葉町
富岡町 川内村 大熊町
浪江町 新地町 飯舘村
福島市 二本松市 田村市
福島伊達市 国見町 川俣町
玉川村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。