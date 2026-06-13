三四郎、トヨタ自動車・豊田章男会長と夢の“親子”共演が実現へ
ニッポン放送制作のポッドキャスト番組『vs豊田章男 supportedby三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』の配信が決定したことが、12日深夜放送の『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』の放送で発表された。『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』とトヨタ自動車がタッグを組み、トヨタ自動車・豊田章男会長が若者の相談や質問に答えるコンテンツとして、8月1日から全5回の配信を予定している。
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きっかけは、三四郎の小宮浩信が『オールナイトニッポン0(ZERO)』の中で「豊田章男の息子」を自称するノリのトークを始めたこと。その結果、2026年2月にはサプライズで豊田章男会長の番組への電話出演が実現した。リスナーはもちろん、三四郎の2人も想像していなかった展開には大きな反響が寄せられ、勢いそのままに翌週にはトヨタ自動車の番組提供がスタート。4月からは、リスナーから人生が色鮮やかになる「バチボコ」を募集する番組のコーナー「バチボコ！」にトヨタ自動車がタイアップする形で「トヨタ presentsバチボコ！」がスタートした。
実はこの展開の裏で、番組を聴いた若者リスナーから豊田章男会長宛に手紙が届いており、手紙には豊田章男会長への相談が書かれていた。それを読んだ豊田章男会長の「もっと若者の質問に答えよう」という言葉を受け、今回のポッドキャスト番組の実現に至った。
三四郎と豊田章男会長、夢の“親子”共演となる『vs豊田章男 supportedby三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』では、若者リスナーから“親父”豊田章男会長に答えてほしい悩み・相談・質問を募集している。メールの件名に「親父」と書いたうえで、番組メールアドレス（akio@1242.com）まで（メールの締切は6月27日まで）。
初回配信は8月1日を予定している。なお、このポッドキャストでは三四郎と豊田章男会長が別々に収録することになっており、三四郎の2人と豊田章男会長が対面する機会はお預けとなりそうだ。
きっかけは、三四郎の小宮浩信が『オールナイトニッポン0(ZERO)』の中で「豊田章男の息子」を自称するノリのトークを始めたこと。その結果、2026年2月にはサプライズで豊田章男会長の番組への電話出演が実現した。リスナーはもちろん、三四郎の2人も想像していなかった展開には大きな反響が寄せられ、勢いそのままに翌週にはトヨタ自動車の番組提供がスタート。4月からは、リスナーから人生が色鮮やかになる「バチボコ」を募集する番組のコーナー「バチボコ！」にトヨタ自動車がタイアップする形で「トヨタ presentsバチボコ！」がスタートした。
実はこの展開の裏で、番組を聴いた若者リスナーから豊田章男会長宛に手紙が届いており、手紙には豊田章男会長への相談が書かれていた。それを読んだ豊田章男会長の「もっと若者の質問に答えよう」という言葉を受け、今回のポッドキャスト番組の実現に至った。
三四郎と豊田章男会長、夢の“親子”共演となる『vs豊田章男 supportedby三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』では、若者リスナーから“親父”豊田章男会長に答えてほしい悩み・相談・質問を募集している。メールの件名に「親父」と書いたうえで、番組メールアドレス（akio@1242.com）まで（メールの締切は6月27日まで）。
初回配信は8月1日を予定している。なお、このポッドキャストでは三四郎と豊田章男会長が別々に収録することになっており、三四郎の2人と豊田章男会長が対面する機会はお預けとなりそうだ。