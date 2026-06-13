◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビッルで全体練習を行い、1次リーグ初戦の14日（同15日）オランダ戦に向けて調整した。W杯デビューが迫るMF中村敬斗（Sランス）は「緊張感が高まりすぎても硬くなってしまう。いつも通りの力を出せたらいい」と気持ちを高めた。

左ウイングバックでの先発が有力。右サイドバックのドゥムフリス（インテル）とのマッチアップが想定される。相手は1メートル88の高さとスピードを備えた重戦車。攻撃時は右ウイングの位置までポジションを上げ、左からのクロスに飛び込んでくる。中村は「高さがあってスピードもある選手。しっかり警戒して仕事をさせないように頑張りたい」と強調。高さでは相手に分があるだけに「僕のところで勝つというより、その次のところでボールを奪えればいい。ちょっとでもやりづらくするようなディフェンスができたら」とイメージを膨らませた。

攻撃の鍵を握る存在でもあるが、まずは守備に集中する。「ボールを持たれる時間が長くなる可能性も高い。しっかり相手の攻撃をつぶして、守備からまず入る。個人としては攻撃のためにエネルギーを溜めるというのは全くない。守備でまずやらせなければいい」と言葉に力を込めた。