「めちゃくちゃ綺麗です」大人気女優のサッカーボールを手にした“キュートすぎる一枚”が話題 「カッコいいね」「全部ヴィトン！」
女優の広瀬すずさんが公式インスタグラムを更新し、ルイ・ヴィトン製のサッカーボールを手にしたファッショナブルな一枚を投稿。ファンから「「めちゃくちゃ綺麗」「カッコいい」など大反響を呼んでいる。
現地６月11日、北中米ワールドカップが開催国のひとつであるメキシコで開幕した。それに合わせて広瀬さんは、自身がアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンづくめのファッションに身を包んで登場。同ブランドの象徴であるモノグラム柄の珍しいサッカーボールを抱えつつ、ブラウス＆パンツを白で統一したクールなホワイトコーデでポーズをキメてみせた。ヴィトンが手掛けるチャリティ写真集『REBONDS』に参加したものだ。
広瀬さんはバスケットボールをはじめスポーツ好きで知られ、自身のラジオ番組では最近サッカー観戦にハマっていると告白。森保ジャパンがブラジル代表に歴史的初勝利を挙げた一戦も現地観戦しており、「地元静岡もサッカーが有名だから、Ｊリーグもちょくちょく観に行ってます。それこそ東京でやっている時もあるので観に行ったりとかしている」と明かしていた。直近の三井不動産TVCMでは“スーパープレー”を披露している。
今回の投稿に対してフォロワーからはさっそく賛辞が殺到。「わ〜お綺麗です」「カッコいいね」「W杯始まったね」「おそらくジェダイの騎士」「サッカーもうまいよね」「めちゃくちゃ綺麗です」「全部ヴィトンでかっけー」「時計じかけのオレンジ？」「ルイ・ヴィトンのサッカーボールもあるのですね」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】特製ボールが必見！ 全身ルイ・ヴィトンの広瀬すずが魅せた“キュートな一枚”をチェック！
現地６月11日、北中米ワールドカップが開催国のひとつであるメキシコで開幕した。それに合わせて広瀬さんは、自身がアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンづくめのファッションに身を包んで登場。同ブランドの象徴であるモノグラム柄の珍しいサッカーボールを抱えつつ、ブラウス＆パンツを白で統一したクールなホワイトコーデでポーズをキメてみせた。ヴィトンが手掛けるチャリティ写真集『REBONDS』に参加したものだ。
広瀬さんはバスケットボールをはじめスポーツ好きで知られ、自身のラジオ番組では最近サッカー観戦にハマっていると告白。森保ジャパンがブラジル代表に歴史的初勝利を挙げた一戦も現地観戦しており、「地元静岡もサッカーが有名だから、Ｊリーグもちょくちょく観に行ってます。それこそ東京でやっている時もあるので観に行ったりとかしている」と明かしていた。直近の三井不動産TVCMでは“スーパープレー”を披露している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】特製ボールが必見！ 全身ルイ・ヴィトンの広瀬すずが魅せた“キュートな一枚”をチェック！