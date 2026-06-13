【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表ＭＦ中村敬斗が、オランダ戦（１４日・日本時間１５日）で７年前の“再現ゴール”を狙う。左ウィングバック（ＷＢ）として先発の可能性が高い２５歳は、試合２日前の練習を終えて取材に応じ「緊張感が高まるのも大事だけど、高まりすぎてもいつも通りのプレーができないし、固くなってしまう。本当に、いつも通りのプレーができれば、と思います」と柔らかい表情を見せた。

オランダ戦では、１８８センチの長身で圧倒的な推進力を誇る右サイドバック、ＤＦダンフリーズ（３０）とマッチアップする可能性が高い。インテルに２１年から在籍し、２度のイタリア王者に輝いた右サイドバックは、Ｗ杯後にＲマドリードへの移籍がうわさされているワールドクラスのＤＦ。左ＷＢとして守備のタスクも担う中村は「マッチアップするとしたら、ダンフリーズ選手。高さがあってスピードがある選手なので、しっかり警戒して仕事をさせないように頑張りたい」とうなずいた。

圧倒的なフィジカルを誇るダンフリーズに、真っ向勝負は分が悪い。「競り勝てればベストですけど、僕より（身長は）高いので、向こうが競り合いづらくするような、僕が勝つと言うより、次のところでボールを奪えればいい。ちょっとでもやりにくくするような守備ができれば」と語る。攻撃力が武器だが「まずは守備から。ボールをもたれる時間が長くなる可能性も高いと思うので、しっかり相手の攻撃を潰して守備から入る。僕個人としては、攻撃のエネルギーをためておくなんて全くないし、守備でまずやらせなければいい」とチームのために体を張る覚悟だ。

ただ、持ち味の攻撃を忘れたわけではない。Ｇ大阪から初めて欧州移籍を果たした２０１９年。１９歳でオランダ１部トウェンテでデビューした初戦（８月４日）の相手がＰＳＶで、マッチアップしたのが当時２３歳のダンフリーズだった。この試合、前半８分に左からのカットインで仕掛け、右足でファーサイドに決めたオランダでの初ゴールが、その後欧州で活躍する第一歩になった。

当時、ダンフリーズの印象は「あまり覚えていないけど、でかかった」と笑った中村。その後、ベルギーやオーストリアを経て、現在はフランスでプレー。フィジカル能力の高い選手たちとのマッチアップも数多く経験し、ここまでたどり着いた。いよいよ迎えるＷ杯。「いつも通り準備して試合に臨めればいい」と語る言葉には、気負いはない。目標の一つだったＷ杯の舞台に、自然体で向かう。（金川 誉）