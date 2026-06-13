NY株式12日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均　　　51216.64（+367.89　+0.72%）
ナスダック　　　25877.67（+68.01　+0.26%）
CME日経平均先物　67435（大証終比：+1315　+1.95%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10471.72（+167.84　+1.63%）
独DAX　 24635.30（+425.59　+1.76%）
仏CAC40　 8350.87（+150.07　+1.83%）

米国債利回り
2年債　 　4.083（+0.021）
10年債　 　4.481（+0.020）
30年債　 　4.973（+0.017）
期待インフレ率　 　2.322（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.995（-0.037）
英　国　　4.836（-0.069）
カナダ　　3.407（-0.002）
豪　州　　4.812（-0.083）
日　本　　2.617（-0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.46（-3.25　-3.71%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4239.00（+125.00　+3.04%）

ビットコイン（ドル）
63667.36（+327.53　+0.52%）
（円建・参考値）
1020万0148円（+52474　+0.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ