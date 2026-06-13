ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３６７ドル高 シカゴ日経平均先物は６万７４３５円
NY株式12日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均 51216.64（+367.89 +0.72%）
ナスダック 25877.67（+68.01 +0.26%）
CME日経平均先物 67435（大証終比：+1315 +1.95%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.021）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.973（+0.017）
期待インフレ率 2.322（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.407（-0.002）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.46（-3.25 -3.71%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4239.00（+125.00 +3.04%）
ビットコイン（ドル）
63667.36（+327.53 +0.52%）
（円建・参考値）
1020万0148円（+52474 +0.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51216.64（+367.89 +0.72%）
ナスダック 25877.67（+68.01 +0.26%）
CME日経平均先物 67435（大証終比：+1315 +1.95%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.021）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.973（+0.017）
期待インフレ率 2.322（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.407（-0.002）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.46（-3.25 -3.71%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4239.00（+125.00 +3.04%）
ビットコイン（ドル）
63667.36（+327.53 +0.52%）
（円建・参考値）
1020万0148円（+52474 +0.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ