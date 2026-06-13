ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は最終日、12Rで優勝戦が行われる。

準優12Rの加藤がトップSから隙なく逃げて、予選トップ通過からの王道を歩み続ける。大一番を控えても「何号艇でも変わらないんで」と平常心を貫く男は、先マイに集中してVゴールへと突き進む。

待ったをかけるのは佐賀コンビ。山田康が自慢の舟足で2コースから迫れば、峰は大外から絶妙ハンドルを繰り出してくる。西岡はインライン分断へ準優10Rの再現といきたい。印は届かなかったがレース足に自信を持つ黒井や、動きに納得の篠崎も軽視は禁物だ。

＜1＞加藤翔馬 準優は完璧に近い仕上がり。出足、ターン回りがいいです。スタートは違和感なく行けたし、行き足の感じもいいです。

＜2＞山田康二 かなり良かったです。直線は準優でも余裕があったし抜けてる。優勝戦も、このまま行きたいと思います。

＜3＞西岡顕心 足はトルクがあって行き足も良くピット離れもいい。ここ最近の中では一番しっくりしていて、この体感は久々と思う。

＜4＞黒井達矢 完全な出足型。二の足もいいけど、初動だけが課題。出足は節イチくらいあると思うので、展開を突けるようにしたい。

＜5＞篠崎仁志 菅さんもいたし、先に行けるならチャンスあるかなと思って3カドにしました。全体にいいし、水準以上はあります。

＜6＞峰竜太 出足、回り足がいいです。伸びはいい人と一緒くらいです。やることはないです。今の足を維持したいです。