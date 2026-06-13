ボートレースとこなめのG1「開設73周年記念競走トコタンキング決定戦」が開幕する。注目は12Rトコタンドリームだ。

とこなめ、イン、池田。必勝の3要素だ。前検気配は万全とは言えなくても、トップタイムということは何かしらいい部分があるのだろう。時間をかけて態勢を整えるのみ。白井も新田もガード役として頼もしく、逃げ大信頼だ。

白井は新ペラをどこまで仕上げるか。現段階では動きの悪くなかった新田が対抗。ただ、白井の上を捲り差すことは困難。池田相手ということでサッと外を握って10点を取りに行くとみた。外3艇では何と言っても定松。前検日からかなりの行きっぷりだった。競っても強そうだ。

＜1＞池田浩二 握り込みはモッサリしていましたね。エンジンが良くないみたい。ペラもですけど、本体も考えていきます。

＜2＞白井英治 新ペラに換わっていたので参考外ですね。ペラを叩いてみて、それからどんな動きになるか、ですね。

＜3＞新田雄史 伸び型だったので、普通のセッティングにしていきます。さすがに下がったりはしない。前操者がある程度、着を取れているので気分はいい。

＜4＞西山貴浩 新ペラになっているので前検は参考外。白井さんも新ペラで2人して気持ちよく下がっていました。

＜5＞定松勇樹 首と肩を痛めましたが、治療して良くなりました。もう問題ないです。足にも気になるところはなかった。

＜6＞磯部誠 乗り心地は悪くなかったけど、気になる部分はあるので機歴を見ながらいろいろ点検します。