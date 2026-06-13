“2世レーサーバトル”の番組が余裕で組めるほど、ボートレース界は大勢の親子レーサーが活躍している。堀本翔太（25＝愛知）も父の裕也と同じ職業人生を選んだ。超難関のボートレーサー養成所は「高校2年の時、とこなめの対岸からレースを生で見て、この道に決めました。1回目で合格しました。半年しっかり勉強して、準備をしました。1回に懸けようと思って」。19年10月の入所式には父も駆けつけた。父の背中を追いかけての自然な職業選択…ではなく「反抗期があって。お父さんが嫌いだったんです。お父さんにレースで勝ちたいと」。思春期特有の複雑な心持ちを回顧した。

デビュー6年目を迎えたが、級別履歴はB2とB1、最高勝率は4.00。「養成所の時の方が上手でした。6点いくらか持っていたと思います」と卒業記念レースは2着で表彰台に上がった。伸び悩んでいるが「課題は何もかも、山積みです。まずは体重が減り過ぎるんです」。最低体重を下回ると重量調整が必要だが、マットをボートに置き過ぎると、“泥舟”になるといわれている。「お父さんよりは大きいんですけど。痩せてしまう。準備不足です」。父の裕也も同じようなコメントを残したことがある。体形がよく似た親子だ。ボートレーサーといえば減量のイメージだが、軽過ぎてもダメ。体調管理がシビアな職業である。

オフは「犬を飼っていたんですけど、16歳8カ月で亡くなって…。ずっと一緒にいたんです。沈んでしまって…」。ペットロスを「振り切って。最近、ジムに通っています。意識を落とさず習慣に」と肉体改造に挑戦中。かつて反発した父との関係は「普通です。あれこれ言ってこない。見守り型ですね。何か気付いたら言ってくれます」。今後の目標は「優勝戦に乗りたいですね。最終日の12Rでレースしたいです」と愛嬌（あいきょう）ある笑顔で目標を掲げた。

◇堀本 翔太（ほりもと・しょうた）2000年（平12）12月14日生まれ、愛知県出身の25歳。愛知支部127期生として20年11月蒲郡でデビュー。21年3月蒲郡で初1着。同期は宮脇遼太、藤森陸斗、登玉隼百、清水愛海ら。1メートル62、47キロ。血液型O。