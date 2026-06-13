岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は3日目を迎える。勝負の準決。注目は12Rだ。

どこからでも狙える3分戦だが、本線には近畿ラインを推す。車番がいい石塚が好きな位置から仕掛け、それを窓場が援護。最後はシャープな追い込みで抜け出すとみた。関東はトリッキーな動きをする森田が前。嵯峨は中団をキープしつつ先に仕掛けたい。内藤は関東、戸田は北日本へ。

＜1＞石塚輪太郎 橋本君がすかさず来たので4番手。ブロックを受ける余裕はあったが重たくて出は悪かった。もう少し疲れが取れてくれれば。自力で。

＜2＞嵯峨昇喜郎 ペースを落としすぎた。自力で。

＜3＞橋本壮史 連日パッとしないのが正直なところ。ラインの先輩に助けられている。いじったシューズをまた調整。初の森田君へ。

＜4＞竹村勇祐 嵯峨君に任せます。

＜5＞森田一郎 車間を切ってドンと行くつもりだったけど小嶋さんのけん制にタイミングを狂わされた。調子は普通。前で自力。

＜6＞中川勝貴 今回から幅の狭いハンドルに交換して進んでいる。近畿3番手。

＜7＞内藤秀久 Sで結構、脚を使ったけど桜井君が気持ちの入ったレースをしてくれた。関東へ。

＜8＞戸田洋平 前と後ろのおかげ。ここ最近の中では一番いい。北日本へ。

＜9＞窓場千加頼 貴志君が内に包まれたので踏んだ。悪くはないけど疲れがたまるのが少し早い。石塚君。