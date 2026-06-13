◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビッルでで全体練習を行い、1次リーグ14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。報道陣に公開された冒頭15分間ではロンド（鳥かご）などを行い、伊東純也（33＝ゲンク）も軽快に調整。取材エリアでは、負傷離脱した同学年のMF遠藤航（33＝リバプール）について言及しつつ、白星発進を誓った。

「（チーム）みんな、航が離脱した時は多少思うところはあったと思うけど、今はもう初戦に向けてチーム全員が集中できている。選手はケガで（プレー）できなくなるとかはあり得ること。自分がやることは試合に集中することだけかなと思う」

同学年の仲間に思いを寄せつつ、今は初戦のオランダ戦へ照準を合わせている。森保ジャパンは南野拓実や三笘薫を負傷で欠いた左シャドーの起用がポイント。伊東は先月31日の壮行試合アイスランド戦で本職の右サイドではなく、左シャドーで先発したように大会本番でも柔軟な起用が想定される。事前合宿から左右両方で調整しており「どこで出てもいい準備ができるようにやってきた」と頼もしい。

対するオランダは高身長の選手が最終ラインにそろう。「身長は気にしてないけど、シンプルなクロスはあまり有効ではないかなと思う。スペースに速いボールがより重要になってくる」とイメージを描く。

前回22年カタール大会は全4試合に出場し、うち3試合でフル出場したが「得点できなかった」と悔しさが刻まれており「自分がゴールを決めて勝ちたい」と言う。「年齢的にもW杯は今回が最後になると思う」と覚悟を決めて臨む集大成がいよいよ始まろうとしている。