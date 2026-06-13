◇サッカーW杯北中米大会

サッカーW杯北中米大会が開幕した11日（日本時間12日）、日本代表に激震が走った。オランダとの1次リーグ初戦が3日後に迫った中、森保一監督（57）はケガで別調整だったMF遠藤航主将（33＝リバプール）に対し本大会登録メンバー26人から外すことを通達した。代替招集はFW町野修斗（26＝ボルシアMG）で、新主将にDF板倉滉（29＝アヤックス）を任命。温情を捨てた苦渋の決断で、本気で頂点を目指す覚悟を示した。

森保ジャパンのキャプテンが突如、国際舞台に別れを告げた。日本協会から負傷離脱が発表されたわずか約2時間後、遠藤は自身のSNSを更新。「自分は今回の活動をもって代表を引退することにします」と電撃表明した。その時、チームは練習後の取材対応中。先月31日の壮行試合アイスランド戦でダブルボランチを組んだMF田中は「整理しないといけない部分がある」と驚きを隠せなかった。

仲間たちへ別れの言葉を直接伝えることなく、この日の朝にチームを去った。メンターとして同行しているMF南野のようにチームに残る選択肢もあったが、自らの意思で離脱を決断。宿舎の部屋まで来てくれた新主将の板倉とだけ言葉を交わし、ナッシュビルを離れた。

左足甲を負傷したのはちょうど4カ月前の2月11日。自身初の手術と懸命なリハビリを乗り越えたが、万全の状態に戻すことはできず、事前合宿では足を引きずる姿もあった。SNSでは「悔しさはあります」と記しつつ「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と思いを伝えた。

主将に任命されたのは23年6月。国内合宿中に森保監督から託され、ミーティングで「W杯優勝」と所信表明した。「チームの方向性を示すために発言した」。その道しるべが、今や誰もが当たり前のように口にする明確な目標へと変わった。

最後は仲間たちへ「どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」と思いをつづった。15年7月のA代表初招集から11年。自身3度目となるはずだったW杯は、開幕日に離脱という結末を迎えた。（滝本 雄大）