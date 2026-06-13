◇サッカーW杯北中米大会

サッカーW杯北中米大会が開幕した11日（日本時間12日）、日本代表に激震が走った。オランダとの1次リーグ初戦が3日後に迫った中、森保一監督（57）はケガで別調整だったMF遠藤航主将（33＝リバプール）に対し本大会登録メンバー26人から外すことを通達した。代替招集はFW町野修斗（26＝ボルシアMG）で、新主将にDF板倉滉（29＝アヤックス）を任命。温情を捨てた苦渋の決断で、本気で頂点を目指す覚悟を示した。

ベースキャンプ地ナッシュビルでの練習前ミーティング。森保監督が既に遠藤が離脱したことを伝えると、寂しさや動揺から涙を浮かべる選手も出た。初戦のオランダ戦が3日後に迫る中、断腸の思いで主将をメンバーから外すことを決断。メキシコ・モンテレイで実施した事前合宿最終日の7日には「ドクターからの報告ではW杯でプレー可能と聞いている」と説明していたが、回復が遅れて急転した。

激震が走ったが、危機的状況ではない。ボランチは1番手となる鎌田、佐野海のコンビに加え、2大会連続出場の田中もいる。加えて本職がセンターバックの瀬古が、5月31日のアイスランド戦で中盤の底でも計算できる働きをした。日本は1次リーグ3試合を中5日、中4日で戦う。欧州5大リーグの日常で中2、3日を経験する選手には十分に対応可能な日程で、4人で回せるメドは立っている。

メンタル面の不安も少ない。新主将の板倉をはじめ、3月の英国遠征で主将を務めた堂安、統率力の高い冨安、谷口、5大会連続出場の長友らリーダーの資質を持つ選手が並ぶ。さらにサポート選手の吉田、長谷部コーチは主将経験者で、メンターとして南野も同行。森保監督は南野合流時のミーティングで「監督いらずのチーム」と選手への信頼を口にした。どんなに大きな存在が抜けても、崩れるチームではない。

追加招集はボランチではなく、トップとシャドーをこなす町野だった。フィジカルの強さを生かした高い得点能力が武器。ロングスローもあり、セットプレーの幅が広がるのも魅力だ。三笘、南野の故障による左シャドーの穴は最大の懸案事項。右が主戦場の伊東を左に回す選択や、前田、鈴木唯らの抜てきが考えられるが、最適解は出ていない。

森保監督は7日のU―19日本代表との練習試合後に「チャンスの回数が少なかった。迫力のある攻撃をしないといけない」と課題を口にしており、攻撃カードを増やして修正を図る。痛みを伴う決断は本気で優勝を目指す覚悟の表れ。勝つ可能性を1％でも高めるため、“遠藤外し”はリアリストに徹した証でもあった。（木本 新也）

《山本技術委員長は涙》報道陣に緊急対応した山本昌邦技術委員長は涙を浮かべ「メディカルスタッフの報告を受けて、監督が最終決断をいたしました」と明かした。W杯メンバーから外れた後も南野のようにチームに同行する選択肢もある中、本人の意思で離脱したことも説明。選手の前で話すことなく合宿地を去ったことについては「遠藤選手の感情は複雑だったと思うので、しっかりと尊重してこういう流れになりました」とした。

▽過去の追加招集 06年ドイツ大会は直前に負傷したDF田中誠に代わり、DF茂庭照幸を旅行先のハワイから緊急招集。初戦オーストラリア戦の12日前に帰国し、同戦は途中出場した。22年カタール大会はDF中山雄太の負傷を受け、初戦ドイツ戦の約2週間前にFW町野修斗を追加招集した。