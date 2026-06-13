◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第2日（2026年6月12日 兵庫県 六甲国際GC（6619ヤード、パー72））

首位と1打差の2位から出たツアー4勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算15アンダーで単独首位に浮上。前週の海外メジャー全米女子オープンで14位に入った実力者が2位に3打差をつけて週末に向かう。初日単独トップの14歳のアマチュア金瑞娥（キム・ソア、韓国）は69で回り、12アンダーの2位で決勝ラウンドに進んだ。

海外メジャーで自信をつかんだ桑木が完成度の高いゴルフで単独トップに躍り出た。

1・8メートルにつけた4番を皮切りに5連続バーディー。2日連続8バーディーに「ショットの調子がいい。短い番手でしっかり狙えるし、それがピンに絡んでくれる」と胸を張り「取れるだけ取ろうと思っていた」と楽しそうに振り返った。

初日は64をマークしながら、14歳のアマチュアに1打差で首位を奪われた。刺激になったようで「彼女を上回れるプレーをしたかったので」と満足げだ。前週の全米女子オープンでは難コース、リビエラCCで4日間戦い通算1アンダーで14位に入った。帰国したばかりで体調万全ではないが、ゴルフは好調を維持している。

今大会の2位以内、終了後のメルセデスランク上位3人にAIG全英女子オープン（7月30日開幕、英国）の出場権が付与される。「全英に出たい。自分の手で決めたいので優勝したい」と話す桑木が、今季2勝目へ「トータルでいいゴルフができている。この調子をあと2日続けたい」と張り切った。