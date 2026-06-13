代表引退表明受けXで反応

日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。遠藤が自身のXで代表引退を表明すると、本田圭佑が反応し、ファンから様々な声が上がった。

33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。

26人のメンバーには名を連ねたが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷箇所と思われる部分に違和感を覚えて途中交代。事前合宿でも懸命の調整を続けたが、直前に無念の離脱となった。さらに午前3時ごろ、自身のXで「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と代表引退を表明した。

これを受け、W杯に3大会連続で出場した本田圭佑が午前8時ごろにXで反応。「航、ありがとう！」と短くつづると、ファンからは様々な声が上がった。

「本田さんのこういう素直なコメント本当に好きです」

「こういう事言える本田さんに喝采」

「伝わる言葉は、一言で充分ですよね」

「本田さん優しいなぁ」

「なんか凄く泣けてくる」

「本田さんもありがとう」

遠藤に代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集。日本は14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦で、オランダと激突する。



（THE ANSWER編集部）