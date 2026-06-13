女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。約７０年にわたって女優として活躍し、名優・勝新太郎さんの妻としても知られた。平成に入ってからはバラエティー番組でも活躍。多くの人に親しまれた。葬儀・告別式は１７日に東京・桐ケ谷斎場で営まれる。

バラエティー番組への出演でタレントのイメージも強かった玉緒さん。だが、同時に紛れもなく昭和を代表する大女優の一人だった。

環境にも恵まれた。小津安二郎監督の作品でも知られた父・２代目中村鴈治郎さん、兄・坂田藤十郎さんは２代目中村扇雀時代、映画スターだった。この３人を抜きにして、昭和の邦画史を語るのは難しいほどだ。

玉緒さんの演技力は、映画にとどまらない。２度インタビューしたが、９０年代後半の時が印象深い。医師からも信頼される看護師長を演じた主演ドラマ「いのちの現場から」（ＭＢＳ）の時。たまたま、玉緒さんが出演した「炎上」「ぼんち」など１９５０、６０年代の大映作品を集中して見た時期と重なるのだが、ひとつの疑問が芽生えた。

若い頃の玉緒さんは、高めの澄んだ声。テレビでおなじみの低音で少しかすれたあの声ではない。人の声はこれほど変わるものなのか。「最初の出産（長男・鴈龍）の後、変わってしもたんです。なんでそうなったのか、私も分かりませんねん。簡単に戻るものでもないので、この声で仕事してます」と本人も不思議そうだった。

自身の性格についても話が及び、昔から人一倍の心配性と話した。忘れないように翌日やるべきことをリストにして紙に書くようにしていた。そして、その紙を見忘れないよう、思い出すためのメモも書いて別の場所に置くと聞き、びっくりした。実像はテレビでの天然キャラとは違うように思われた。

勝さんが旅立ったのも６月。はからずも１週間ほど前、玉緒さんの「大菩薩峠」を見て主演・市川雷蔵さんと互角の存在感に女優としての真価を再確認したばかりだった。個人的には、「白い巨塔」（７８年フジ系）で見せた夫の胃がん誤診を巡り、財前五郎（田宮二郎）を相手取って医療裁判の原告となる妻役も忘れられない。リアリズムに徹した精緻（せいち）で写実的な芝居をする女優だった。（内野 小百美）