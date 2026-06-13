女優の芳根京子、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・渡辺翔太がダブル主演を務める舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（〜７月５日＝東京公演、７月１３〜２０日＝大阪公演）が１２日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで開幕した。

世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ヒロインのウェンディの視点から翻案した今作。２０２１年に日本で初演され、５年ぶりに再演される。芳根は初共演となったピーター役の渡辺について「本当に素直な方でウソがつけなくて、ピーターにピッタリ。ダブル主演っていうこともあって、ピーターが隣にいて安心」と全幅の信頼を置いた。

ステージでは宙を舞うシーンもあるが「初めて飛んだ時、高所恐怖症なんですけど、『セリフを言わなきゃ』とか『ここでこの段取りがある』とか怖いのが後回しになってて。今はみんなで飛ぶのが楽しい！」と笑顔。共演した石丸幹二は「（高所恐怖症だと）知りませんでした。とってもいきいき飛んでるし、いろんな飛び方をするんです。是非見てください。本当にすごいです」と絶賛していた。