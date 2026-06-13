女優の芳根京子とＳｎｏｗ Ｍａｎの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（〜７月５日＝東京公演、７月１３〜２０日＝大阪公演）が１２日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで開幕したの取材会に登場した。

世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ヒロインのウェンディの視点から翻案した今作。２０２１年に日本で初演され、５年ぶりに再演される。渡辺は壇上にあがると「今の心境を語る前に、ちょっと一つ言わないとなと思うことがあって…」と切り出し、「各媒体の記者、プロジェクトの皆様、今日の（イベントの）リリース（の送付）が結構ギリギリだったって聞いたので、失礼いたしました」とカンパニーを代表して報道陣に謝罪。「なのに、こんな集まっていただいて本当にありがたい」と感謝する神対応を見せた。

舞台は久しぶりで、「何年ぶりか分からない。前はうちの事務所がやっていた舞台で、こういった環境は初めてに近いので、全てがフレッシュ。稽古場のテーブルワーク（レッスン）が、分かりやすく言うと大学の講義を受けてるようで、座学は苦手だったので、必死でやってました」と告白。ステージでは華麗に空中を移動するシーンもあるが、「フライングやってますけど、緊張でセリフは飛ばないように」とユーモアを交えて笑わせた。