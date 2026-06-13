NY株式12日（NY時間14:20）（日本時間03:20）
ダウ平均　　　51201.24（+352.49　+0.69%）
ナスダック　　　25838.84（+29.18　+0.11%）
CME日経平均先物　67335（大証終比：+1215　+1.81%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10471.72（+167.84　+1.63%）
独DAX　 24635.30（+425.59　+1.76%）
仏CAC40　 8350.87（+150.07　+1.83%）

米国債利回り
2年債　 　4.077（+0.015）
10年債　 　4.477（+0.016）
30年債　 　4.968（+0.012）
期待インフレ率　 　2.313（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.995（-0.037）
英　国　　4.836（-0.069）
カナダ　　3.409（0.000）
豪　州　　4.812（-0.083）
日　本　　2.617（-0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.86（-2.85　-3.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4241.30（+127.30　+3.09%）

ビットコイン（ドル）
63657.02（+317.19　+0.50%）
（円建・参考値）
1019万9128円（+50820　+0.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ