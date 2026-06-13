ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間14:20）（日本時間03:20）
ダウ平均 51201.24（+352.49 +0.69%）
ナスダック 25838.84（+29.18 +0.11%）
CME日経平均先物 67335（大証終比：+1215 +1.81%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.015）
10年債 4.477（+0.016）
30年債 4.968（+0.012）
期待インフレ率 2.313（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.409（0.000）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.86（-2.85 -3.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4241.30（+127.30 +3.09%）
ビットコイン（ドル）
63657.02（+317.19 +0.50%）
（円建・参考値）
1019万9128円（+50820 +0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51201.24（+352.49 +0.69%）
ナスダック 25838.84（+29.18 +0.11%）
CME日経平均先物 67335（大証終比：+1215 +1.81%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.015）
10年債 4.477（+0.016）
30年債 4.968（+0.012）
期待インフレ率 2.313（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.409（0.000）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.86（-2.85 -3.25%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4241.30（+127.30 +3.09%）
ビットコイン（ドル）
63657.02（+317.19 +0.50%）
（円建・参考値）
1019万9128円（+50820 +0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ