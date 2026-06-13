◇サッカーW杯北中米大会

1次リーグD組初戦でパラグアイと対戦する開催国、米国の“顔”は、MFクリスチャン・プリシック（27）だ。

21年に米国人では初めて欧州CL決勝でプレーし、チェルシーを優勝に導いた。米国代表では24年11月、現所属のACミランでは昨年12月を最後に得点から遠ざかっていたが、先月31日の親善試合セネガル戦では前半だけで1得点1アシスト。大会直前で不安を力強く一蹴した。

米国では近年、アルゼンチン代表MFメッシのマイアミ加入などを起爆剤にMLSが爆発的な発展を見せている。一方で事業規模などはアメフト、バスケ、アイスホッケー、野球の4大スポーツの事業規模には及ばないのが事実。今大会の盛り上がりと米国代表の躍進こそ、名実ともに“5大”に食い込む試金石となる。1930年以来のベスト4入りへ。「僕たちは自分たちのために、そして祖国のためにこれを成し遂げたい」とプリシック。大役を背負い、全米を泣かせる顔となる。

◇クリスチャン・プリシック 1998年9月18日生まれ、ペンシルベニア州ハーシー出身の27歳。祖父母の出身地であるクロアチア国籍も保有する。米国内のクラブなどを経て加入したドイツ1部ドルトムントの下部組織から16年1月にトップチームデビュー。19年にチェルシーに移籍し、23年からACミランに所属。米国代表では16年3月にデビューし、国際Aマッチ86試合33得点。1メートル78、73キロ。