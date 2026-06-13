◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦に向けて調整した。

主将だったMF遠藤航（リバプール）がケガのため前日11日（同12日）にチームから離脱。DF板倉滉（アヤックス）が新たに主将を任され、ウオーミングアップから声を出して盛り上げた。練習後はチームの雰囲気について「凄くいいすね。緊張感も感じがら、今日もいろいろ確認事項しましたけど、非常に良いトレーニングができたと思う」とコメント。「今の雰囲気でも問題ないが、もう一段階くらいワンチームというところにこだわってやりたい」と話した。

“ワンチーム”への取り組みとして、オランダ戦の試合会場・テキサス州ダラスに入るこの日夜、選手だけのミーティングを実施すると明かした。追加招集されたFW町野修斗がダラスで合流することを見据えたもので、「初戦に向けて1つの不安も取り除いていきたいというか、みんなが思ってるところを共有したいというのと、前回のカタールW杯で先輩たちがミーティングでつくり上げてきてくれた雰囲気というのがあるので、そういうところをもう1回共有して、ワンチームといったところはもう一段階つくっていけるかなと思っている」と狙いを説明した。

前回W杯でも選手ミーティングを実施。GK川島永嗣（磐田）らベテランたちの言葉で「チームがグッともう一段階、そこに向けての気持ちが上がった印象がある」という。「そこを狙ってやるわけではないですけど、自然とそういうふうにはなってくると思う」とムードづくりに期待した。

11日に行われたメキシコ―南アフリカ戦では、開幕戦史上初となる1試合3枚のレッドカードが出た。板倉は「（開幕戦での判定が）このW杯での基準になってくると思うし、退場は気をつけないといけない」としながらも、「チームのためにしないといけないファウルや、イエローカードをもらわないといけないタイミングもある。頭は冷静に、ダーティーにやらないといけないところはやらないといけないし、勝ちに徹底してやりたい」と覚悟も口にした。

▽W杯招集メンバー

【GK】

早川友基（27＝鹿島）

大迫敬介（26＝広島）

鈴木彩艶（23＝パルマ）

【DF】

長友佑都（39＝FC東京）

谷口彰悟（34＝シントトロイデン）

渡辺剛（29＝フェイエノールト）

板倉滉（29＝アヤックス）

伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）

冨安健洋（27＝アヤックス）

瀬古歩夢（26＝ルアーブル）

菅原由勢（25＝ブレーメン）

鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）

【MF/FW】

伊東純也（33＝ゲンク）

鎌田大地（29＝クリスタルパレス）

前田大然（28＝セルティック）

小川航基（28＝NECナイメヘン）

田中碧（27＝リーズ＝）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

町野修斗（26＝ボルシアMG）※ダラスで合流予定

佐野海舟（25＝マインツ）

中村敬斗（25＝Sランス＝25）

鈴木唯人（24＝フライブルク）

久保建英（25＝Rソシエダード）

塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）

後藤啓介（21＝フライブルク）

【サポートメンバー】

吉田麻也（37＝ギャラクシー）

南野拓実（31＝モナコ）