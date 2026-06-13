◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ2−0南アフリカ（2026年6月11日 メキシコシティー）

11日に開幕して1次リーグA組の2試合が行われ、開催国のメキシコが南アフリカに2―0で快勝して白星スタートを切った。前半9分にFWフリアン・キニョネス（29＝アルカディシア）が先制点を決めて優位に試合を進め、8度目の登場となった開幕戦で初めて勝利。韓国はチェコに2―1で逆転勝ちした。

8万824人の大観衆がスタンドを埋めた大一番。過去2分け5敗だった開幕戦でメキシコが躍動した。開始9分にキニョネスがGKの股下を打ち抜く先制点。相手が退場で10人となっていた後半22分にはFWのR・ヒメネスが右クロスに頭を合わせて試合を決めた。逸機もあったが、かつて日本代表も率いたアギーレ監督は「人々は喜んでいる。W杯の開幕戦で緊張を克服し、勝ち点3を手にした」と前向きに受け止めた。

1次リーグ敗退を喫した前回22年カタール大会から代表再建を託された3度目の就任。「自国のために全力を尽くす選手が欲しい」と主張してきた指揮官にイレブンが応えた。

先制点のキニョネスは元U―20コロンビア代表。ゲリラ組織による母国の紛争を避けてメキシコでプロとして力を蓄え、今季はサウジアラビア1部でC・ロナウドらを抑えて得点王に輝いた。コロンビアA代表の誘いを断り「心の平穏を与えてくれた」と23年にメキシコへの代表変更を決断。第2の祖国でW杯デビュー弾を決めて喝采を浴び「素晴らしいスタジアムで得点できて感動。我々の団結を示すことができた」と充実感をにじませた。

35歳のR・ヒメネスも4度目のW杯で初ゴール。得点すると、3月に亡くした父にささげるように天を指さして涙を流した。苦労人の点取り屋2人がゴールで競演し、過去最高に並ぶ8強を見据えた戦いに弾みをつけた。

《開幕戦史上初の3人退場》メキシコのDFモンテスが後半追加タイムに一発退場。既に南アフリカ側にレッドカード2枚が提示されていた中、W杯開幕戦で史上初の3人退場となった。前回22年カタール大会では64試合で退場は4人だったが、早くも王手。1試合での最多記録は06年ドイツ大会のポルトガル―オランダ戦での4人。

《メキシコ大統領、異例の欠席》北中米大会の開催国メキシコのシェインバウム大統領はメキシコ市での開幕セレモニーを欠席し、直後に行われた自国代表の初戦も観戦しなかった。ホスト国トップが開幕時に姿を見せないのは異例。メキシコ市ではW杯開幕に合わせ、治安の悪化や経済格差を背景にした抗議デモが相次ぐ。地元メディアは欠席は国際的な舞台で批判にさらされるリスクを避けるためだとの見方を伝えた。試合のチケット価格が高騰する中、シェインバウム氏がチケットを買えない市民に配慮したとの報道もある。