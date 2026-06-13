◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日 グアダラハラ）

11日に開幕して1次リーグA組の2試合が行われ、韓国がチェコに2―1で逆転勝ちし、10年南アフリカ大会以来16年ぶりに白星発進した。MF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）は1得点1アシストの活躍。最優秀選手に選出された。

4大会連続出場を果たしたエースのFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）がシュート6本を放つも決定力を欠いた中で、日本代表FW上田とDF渡辺の同僚は巧みに縦パスを引き出して奮起。地元メディアによると直前まで38度の高熱があった途中出場のFW呉賢揆（オ・ヒョンギュ＝ベシクタシュ）の決勝点を演出した。

FC東京のGK金承奎（キム・スンギュ）の好セーブも光り、先発の平均身長が6.3センチも異なった相手の高さに苦戦しながら標高1500メートル超えの高地で粘り勝ちした。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は、1次リーグ敗退の14年ブラジル大会以来2度目となる指揮で監督としてW杯初勝利。「試合前、選手に2つのメッセージを伝えた。最後まで諦めないこと、そして一つになってプレーすること」という指示を完遂したイレブンを称えた。