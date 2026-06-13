（NY時間13:10）（日本時間02:10）

スペースＸ＜SPCX＞ 175.98（+40.98 +30.35%）



その後、スペースＸ＜SPCX＞は買いが優勢となっており、１７６ドル付近まで上昇。初値は１５０ドルで始まった。気配の段階では朝方に一旦１７５ドルまで上昇していたものの、結局１５０ドルまで低下して取引が始まっていた。取引開始後にその下げを取り戻す展開となっている。



１８０ドルを超えるのではとの声も事前に出ていただけに、初値は期待ほどではなかった印象もあったが、その後に値ごろ感と見る投資家からの買いを集めている模様。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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