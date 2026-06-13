NY株式12日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　51201.73（+352.98　+0.69%）
ナスダック　　　25882.41（+72.75　+0.28%）
CME日経平均先物　67440（大証終比：+1320　+1.96%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10471.72（+167.84　+1.63%）
独DAX　 24635.30（+425.59　+1.76%）
仏CAC40　 8350.87（+150.07　+1.83%）

米国債利回り
2年債　 　4.083（+0.021）
10年債　 　4.481（+0.020）
30年債　 　4.969（+0.013）
期待インフレ率　 　2.308（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.995（-0.037）
英　国　　4.836（-0.069）
カナダ　　3.409（0.000）
豪　州　　4.812（-0.083）
日　本　　2.617（-0.062）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.94（-2.77　-3.16%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4240.60（+126.60　+3.08%）

ビットコイン（ドル）
63864.34（+524.51　+0.83%）
（円建・参考値）
1023万2345円（+84037　+0.83%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ