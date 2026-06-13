ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 51201.73（+352.98 +0.69%）
ナスダック 25882.41（+72.75 +0.28%）
CME日経平均先物 67440（大証終比：+1320 +1.96%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.021）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.969（+0.013）
期待インフレ率 2.308（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.409（0.000）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.94（-2.77 -3.16%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4240.60（+126.60 +3.08%）
ビットコイン（ドル）
63864.34（+524.51 +0.83%）
（円建・参考値）
1023万2345円（+84037 +0.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51201.73（+352.98 +0.69%）
ナスダック 25882.41（+72.75 +0.28%）
CME日経平均先物 67440（大証終比：+1320 +1.96%）
欧州株式12日終値
英FT100 10471.72（+167.84 +1.63%）
独DAX 24635.30（+425.59 +1.76%）
仏CAC40 8350.87（+150.07 +1.83%）
米国債利回り
2年債 4.083（+0.021）
10年債 4.481（+0.020）
30年債 4.969（+0.013）
期待インフレ率 2.308（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.995（-0.037）
英 国 4.836（-0.069）
カナダ 3.409（0.000）
豪 州 4.812（-0.083）
日 本 2.617（-0.062）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝84.94（-2.77 -3.16%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4240.60（+126.60 +3.08%）
ビットコイン（ドル）
63864.34（+524.51 +0.83%）
（円建・参考値）
1023万2345円（+84037 +0.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ