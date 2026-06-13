◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦に向けて調整した。

オランダ戦へ向けたナッシュビルでの練習はこの日が最後。負傷離脱したMF遠藤航（リバプール）を除くメンバー25人に、サポートメンバーのDF吉田麻也（ギャラクシー）、MF南野拓実（モナコ）を加えた計27人がピッチで体を動かした。小雨が降り、気温23度の練習場には日本サッカー協会の宮本恒靖会長も姿を見せた。

チームは練習後に決戦の地となるテキサス州ダラスへ移動。遠藤に代わり招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）も現地で合流する。町野は一足早く11日（同12日）にダラス入りする予定だったが、航空便の欠航により経由地シカゴでの1泊を強いられ、到着が一日遅れる形となった。オランダ戦は現地時間14日午後3時（日本時間15日午前5時）にキックオフを迎える。

▽W杯招集メンバー

【GK】

早川友基（27＝鹿島）

大迫敬介（26＝広島）

鈴木彩艶（23＝パルマ）

【DF】

長友佑都（39＝FC東京）

谷口彰悟（34＝シントトロイデン）

渡辺剛（29＝フェイエノールト）

板倉滉（29＝アヤックス）

伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）

冨安健洋（27＝アヤックス）

瀬古歩夢（26＝ルアーブル）

菅原由勢（25＝ブレーメン）

鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）

【MF/FW】

伊東純也（33＝ゲンク）

鎌田大地（29＝クリスタルパレス）

前田大然（28＝セルティック）

小川航基（28＝NECナイメヘン）

田中碧（27＝リーズ＝）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

町野修斗（26＝ボルシアMG）※ダラスで合流予定

佐野海舟（25＝マインツ）

中村敬斗（25＝Sランス＝25）

鈴木唯人（24＝フライブルク）

久保建英（25＝Rソシエダード）

塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）

後藤啓介（21＝フライブルク）

【サポートメンバー】

吉田麻也（37＝ギャラクシー）

南野拓実（31＝モナコ）