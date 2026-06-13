【W杯】森保ジャパン オランダ戦へ雨のナッシュビルで最後の練習 追加招集の町野修斗はダラス入り遅れる
◇サッカーW杯北中米大会
日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦に向けて調整した。
オランダ戦へ向けたナッシュビルでの練習はこの日が最後。負傷離脱したMF遠藤航（リバプール）を除くメンバー25人に、サポートメンバーのDF吉田麻也（ギャラクシー）、MF南野拓実（モナコ）を加えた計27人がピッチで体を動かした。小雨が降り、気温23度の練習場には日本サッカー協会の宮本恒靖会長も姿を見せた。
チームは練習後に決戦の地となるテキサス州ダラスへ移動。遠藤に代わり招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）も現地で合流する。町野は一足早く11日（同12日）にダラス入りする予定だったが、航空便の欠航により経由地シカゴでの1泊を強いられ、到着が一日遅れる形となった。オランダ戦は現地時間14日午後3時（日本時間15日午前5時）にキックオフを迎える。
▽W杯招集メンバー
【GK】
早川友基（27＝鹿島）
大迫敬介（26＝広島）
鈴木彩艶（23＝パルマ）
【DF】
長友佑都（39＝FC東京）
谷口彰悟（34＝シントトロイデン）
渡辺剛（29＝フェイエノールト）
板倉滉（29＝アヤックス）
伊藤洋輝（27＝Bミュンヘン）
冨安健洋（27＝アヤックス）
瀬古歩夢（26＝ルアーブル）
菅原由勢（25＝ブレーメン）
鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）
【MF/FW】
伊東純也（33＝ゲンク）
鎌田大地（29＝クリスタルパレス）
前田大然（28＝セルティック）
小川航基（28＝NECナイメヘン）
田中碧（27＝リーズ＝）
上田綺世（フェイエノールト＝27）
堂安律（Eフランクフルト＝27）
町野修斗（26＝ボルシアMG）※ダラスで合流予定
佐野海舟（25＝マインツ）
中村敬斗（25＝Sランス＝25）
鈴木唯人（24＝フライブルク）
久保建英（25＝Rソシエダード）
塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）
後藤啓介（21＝フライブルク）
【サポートメンバー】
吉田麻也（37＝ギャラクシー）
南野拓実（31＝モナコ）